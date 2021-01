Sony actualiza las fechas para sus juegos de PlayStation 5 con algunas sorpresas

Durante las presentaciones de PlayStation pudimos conocer algunos grandes éxitos que llegarán con el tiempo. De hecho, muchos jugadores están más que impacientes por poder marcar fechas en su calendario, a pesar de que parece que la compañía no tiene tanta intención de desvelar pronto sus secretos. Pero, entre las propuestas de la compañía, nos encontramos con novedades sobre algunos de los títulos más esperados para PlayStation 5.

Entre las confirmaciones oficiales de la compañía, se ha mostrado que finalmente Pragmata, la misteriosa historia de ciencia ficción no será de los títulos que lleguen pronto, sino que su fecha de estreno se ha retrasado hasta 2023. Por otra parte, nos encontramos con Project Athia, la propuesta de Square Enix que, para sorpresa de muchos, ha confirmado su llegada en enero de 2022.

Kena: Bridge of Spirits | Ember Lab

Pero no son las únicas noticias interesantes para los jugadores, sino que se han confirmado fechas para proyectos más que llamativos entre las comunidad de jugadores. Por ejemplo, se ha confirmado que Kena: Bridge of Spirits, llegará finalmente en marzo de este año o que Ratchet and Clank: Rift Apart sigue teniendo su fecha de lanzamiento planeada para este 2021. A continuación os compartimos la lista completa de juegos presentes en la captura compartida por la compañía.

Ghostwire: Tokyo: octubre de 2021

Hitman III: enero de 2021

Horizon Forbidden West: 2021

Kena: Bridge of Spirits: marzo de 2021

Little Devil Inside: julio de 2021

Pragmata: 2023

Project Athia: enero de 2022

Ratchet & Clank: Rift Apart: 2021

Returnal: 19 de marzo de 2021

Solar Ash: junio de 2021

Stray: octubre de 2021

La falta de fechas exactas mantiene a la comunidad atenta puesto que destaca la idea de que haya un año confirmado, pero aferrado a posibles cambios. Aún así, estaremos atentos a las novedades que vaya compartiendo la compañía y el momento en el que, finalmente, podremos disfrutar de las grandes propuestas planeadas tanto para PlayStation 4 como para la nueva consola de Sony.