Sony compra al estudio tras Demon’s Souls Remake de PS5 y ya trabajan en un nuevo juego original

Desde hace meses se rumoreaba con la posibilidad de que Bluepoint Games fuese a formar parte de la familia Sony. Una propuesta que, aunque negaron durante bastante tiempo, finalmente ha sido confirmado de la manera más especial. Y es que la comunidad, tan pronto se ha encontrado con el mensaje en redes sociales, no ha podido evitar celebrar este gran anuncio. Después de todo, Bluepoint Games ha demostrado tener una gran calidad de trabajo.

Una de las últimas obras y más aplaudidas llegó a PS5 bajo el nombre de Demons Souls Remake, aunque no es la única propuesta que se llevó las mejores opiniones, sino que en su momento también nos fascinaron con la llegada de Shadow of the Colossus en PS4. Lo que más llama la atención es que el estudio ya se encuentra trabajando en algo completamente nuevo y no precisamente un remake.

De este modo ambas compañías han sellado su unión, confirmando que ya hay una nueva obra en camino y que será contenido original por parte del estudio. Aunque eso sí, lo que no han querido detallar es si se trata de una nueva IP o una licencia que pudimos conocer con anterioridad. Por el momento tendremos que esperar un poco más para comprobar qué tienen en marcha y con qué pueden sorprendernos.

Lo que sí afirman ambos en una entrevista concedida a IGN es que esta unión no trata de dar beneficios desde ya mismo, sino que es una apuesta a largo plazo con la que se trata de mejorar al máximo la calidad de las obras y dar ese gran apoyo que el estudio ha demostrado que se merece con el paso de los años. ¿Qué pueden ofrecernos? Lo que parece estar claro es que tienen grandes propuestas en marcha.

Por supuesto, por el momento tendremos que mantenernos a la espera para comprobar qué proyecto tienen puesto que el propio estudio afirma que se trata de una obra desarrollándose a fuego lento. Así es que, por el momento, podemos celebrar este gran estreno y disfrutar de algo completamente único. Jugabilidad, historia y retomar el contacto con grandes éxitos, eso es lo que tenemos en marcha.