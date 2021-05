Sony patenta su propio sistema de apuestas para los eSports

La compañía Sony es conocida por siempre tratar de innovar en sus trabajos y nuevos proyectos. Un claro reflejo de esto es la llegada de PlayStation 5, la consola de nueva generación que tanto deseas los jugadores, a pesar de que conseguirla en la actualidad es comparable a la dificultad que presenta un objeto de colección. Pero esta vez llega el momento de hablar de patentes de la compañía e ideas que han registrado con intención de hacer evolucionar una idea.

Recientemente os hablábamos de una patente con la que buscaban poder llegar a llamar a un experto en caso de tener problemas para superar un nivel. Pues bien, parece que la ambición de Sony no se queda ahí puesto que este mes se ha publicado una patente de la compañía en la que reflejan un sistema de apuestas que se diseñó y registró en el año 2019. Tal y como se muestra en el documento, se trata de una tecnología aplicable a varios tipos de juegos online, tanto en los niveles amateur como a nivel profesional para los eSports.

Según se detalla en la patente, el jugador tendría opción a elegir entre pagar con monedas reales o criptomonedas, incluyendo hasta ítems digitales. Pero este no es el único apunte curioso, sino que también se menciona una especie de sistema de machine learning, con el que parece que, a medida que el jugador apueste, el sistema podría llegar a ofrecer apuestas un poco más específicas, incluyendo un análisis del juego para determinar las posibilidades que existen de victoria. De hecho, incluso se podría llegar a apostar si un jugador va a perder en un tiempo determinado.

Por supuesto, esto no se trata más que de una idea, una patente registrada años atrás que podría no llegar a ver la luz jamás. Por ello, no quiere decir que la compañía, de llevar su idea a cabo, vaya a implementarlo en su consola ni mucho menos que finalmente vayan a llevarlo a cabo. Al igual que sucede con el resto de patentes, se muestra una idea que, simplemente, podría no llegar a ver la luz jamás.