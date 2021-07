Sony publicó y borró el último anuncio de PS5 en tiempo récord, pero los jugadores no pasaron por alto el error

La nueva consola de PlayStation es una de las más deseadas desde que se anunció. Su catálogo se va haciendo cada vez más prometedor y aunque por el momento hay mucho más por llegar, lo que ya tenemos disponible nos va ofreciendo grandes propuestas jugables. Sin embargo, pese a que no muchos jugadores tienen esta consola en casa, todos conocen a la perfección la consola.

Con posibilidad de situarla de manera vertical u horizontal, los jugadores tienen muy claro cómo quieren que la consola se acomode sobre su mesa. Sin embargo, quienes mejor deben conocerla parece que no acaban de saberlo exactamente. Al menos, así lo han sentido los jugadores en el último anuncio compartido por la compañía en sus redes sociales.

Si bien desde Sony se dieron cuenta rápidamente y borraron el mensaje, no fue lo suficientemente rápido como para que la comunidad de jugadores lo pasase por alto. Después de todo, aunque en el nuevo anuncio subido no se puede notar ya que se ha sacado de plano la consola, en el clip se podía ver la consola puesta del revés. Eso sí, como bien recuerdan algunos, esta no es la primera vez que sucede puesto que el propio presidente de PlayStation Studios en sí se mostraba jugando con la consola al revés.

Por supuesto, a pesar de que han sido plenamente conscientes del error, la comunidad de jugadores lo ha tomado con una base de humor. Después de todo, lo que queda claro es que no importa cómo sitúes la consola puesto que, al final, lo que realmente importa es que vas a disfrutar de sus juegos de principio a fin. De tal forma que simplemente la consola sigue demostrando que jugar es lo que verdaderamente importa.