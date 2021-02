Splatoon 3: Nintendo comparte detalles sobre sus armas, jugabilidad y mucho más

Si bien su presentación en el evento fue uno de los anuncios más destacados y mejor acogidos, el hecho de saber que no será hasta 2022 cuando podamos ver esta propuesta ha hecho que muchos lo lamenten, sobre todo porque esperaban no tener más novedades sobre el juego. Por suerte, eso ha cambiado y es que la compañía no ha dudado en compartir una serie de datos interesantes en sus redes sociales.

Uno de los aspectos que elimina la personalización en esta nueva propuesta es la selección de un género. A partir de ahora, los jugadores podrán elegir el aspecto de su personaje, pero sin elegir si es chica o chico, simplemente sin un género definido. Eso sí, también hemos tenido la oportunidad de conocer las novedades respecto a su ciudad, la cual será totalmente nueva.

Tintelia es una ciudad caótica y que vive en una urbe totalmente diferente a Cromópolis. Eso sí, lo interesante de esta propuesta es que todo su entorno será el lugar en el que disputemos los combates y donde los escenarios presentarán condiciones meteorológicas rigurosas y entornos hostiles. Es decir, un gran cambio respecto a lo que habíamos visto hasta ahora.

Lo que sí han indicado es que, mientras los combates territoriales seguirán las mismas reglas, habrá algunas variaciones como en el momento de entrar en batalla. Estos personajes, como bien pudimos ver en el tráiler, estarán en una especie de dron en el aire, dejando de lado la base. O al menos así lo parece. Las armas también tendrán ciertos cambios llamativos, lo que supondrá una revolución jugable que podremos conocer a partir de 2022.