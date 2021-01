Square Enix registra varias marcas que guardarían relación con Final Fantasy VII

Si hablamos de los remakes más sorprendentes y que han logrado dejar tanto a fans como nuevos jugadores con las expectativas aún más altas para su segunda parte, entonces sin duda no podemos perder de vista Final Fantasy VII Remake. Se trata del gran regreso de la obra de Square Enix tras varios años con un resultado espectacular, aunque actualmente con su segunda parte en desarrollo y sin confirmar fecha de lanzamiento cercana.

Pero mientras que muchos jugadores están esperando pacientes los cambios y anuncios que pueda adelantar la compañía, otros no han perdido detalle sobre las nuevas marcas registradas por el estudio. De hecho, destacan la mención de los nombres Ever Crisis y The First Soldier, mientras que otros no pierden detalle del logo de Shinra Electric Power Company.

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

Aunque por el momento la compañía no ha confirmado información al respecto, todos los nombres están relacionados con Final Fantasy VII. Pero eso sí, podría tratarse de una de las obras relacionadas con esta propuesta. Como, por ejemplo, Before Crisis: Final Fantasy VII, título lanzado en móviles solo para el público japonés. O incluso la propuesta Crisis Core: Final Fantasy VII, donde se nos mostraba una imponente precuela con Zack como protagonista.

Lo que tenemos claro es que hay varias referencias al título, tanto en lo que respecta a Sefirot como su conjunto. Por ello, estaremos pendientes a los nuevos cambios que pueda presentar la compañía y que traigan consigo grandes propuestas. Eso sí, os recordamos que es posible disfrutar de Final Fantasy VII en PlayStation 4, siendo una de las propuestas más llamativas de 2020.