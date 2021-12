Star Wars: Eclipse estaría inspirado por The Last of Us según un conocido insider

Durante la gala de The Game Awards se nos enseñó muchos anuncios y nuevos tráiler de juegos aún por salir. Uno de los anuncios más relevantes fue el de Star Wars: Eclipse, con el que la saga más famosa del cine volverá una vez más a los videojuegos. Esta vez de manos de los creadores de Detroit Become Human, Quantic Dream. ¿Qué podemos esperar de este nuevo título?

Ha sido muy poca la información que se ha revelado de Star Wars: Eclipse, salvo que ya lleva unos 18 meses de desarrollo, y se espera que el proyecto aún tarde en publicarse. Sin embargo, durante las últimas horas ha estado viralizándose por la red unos comentarios del usuario de Twitter AccNGT, quien publicó una imagen del tráiler de Star Wars: Eclipse una semana antes de su anuncio oficial.

Según AccNGT Quantic Dream París está trabajando en las decisiones creativas, mientras que la división de Montreal está trabajando en el diseño de niveles, la jugabilidad y otros aspectos multijugador. Su objetivo es asegurarse de que la narrativa y las secuencias de acción sean memorables y dejen huella. Además, también se especifica que el juego está inspirado en The Last of Us. Recordad que, aunque provenga de una fuente que en el pasado mostró antes de tiempo Star Wars: Eclipse, debemos tomar esta información como un simple rumor.