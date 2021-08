Star Wars Jedi: Fallen Order 2 es una realidad: Electronic Arts habla del futuro de la franquicia

Tras su anuncio, muchos jugadores estaban a la espera de ver el estreno de Star Wars Jedi: Fallen Order. De hecho, se trata de una obra que no solo ha disfrutado de una gran popularidad antes de su lanzamiento, sino que sigue disfrutando de una muy buena acogida por parte de los jugadores. Por ello, no sorprende saber que muchos jugadores están a la espera de ver una continuación. Algo que podría estar en camino mucho antes de lo esperado.

Así al menos lo ha insinuado la compañía durante su última conversación con los accionistas donde no ha dudado en efectuar un repaso de sus licencias y entre las que se encontraba, por supuesto, Star Wars Jedi: Fallen Order. Tal y como ha indicado Daniel Ahmad, quien se ha hecho eco de lo visto en la reunión, la compañía tiene grandes planes para el futuro y es que Star Wars Jedi: Fallen Order será una saga que tenga continuación.

Si bien por el momento no han querido entrar en detalles, lo que sí no han aclarado es que tienen intención de seguir invirtiendo en la propuesta. Pero las buenas noticias no acaban aquí, sino que también han hablado de que Battlefield 2042 parece ser uno de los juegos que mejor acogida están teniendo. Hasta el punto de que sus tráilers ya han conseguido acumular 210 millones de visitas.

Entre sus planes de futuro, también se encuentra el traer de vuelta la saga Need for Speed, empezando por el juego para móviles de Tencent que ya se encuentra en desarrollo. Por el momento, de la obra que sí que no han querido adelantar nada en absoluto es Dead Space, juego que ha tenido una de las mejores acogidas por parte de los jugadores, a pesar de que por ahora la información es mínima.

Por supuesto, esto son muy buenas noticias para los jugadores, a pesar de que por el momento nos tocará esperar para ver qué tienen en marcha con Star Wars. Después de todo, se habla de una nueva licencia en camino, a pesar de que por ahora no se ha hablado de un lanzamiento o la trama que tendrá. Así es que, por el momento, tendremos que ser pacientes y esperar nuevos datos por parte de EA.