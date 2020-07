Muchos jugadores se quedaron en su día con las ganas de poder disfrutar de la gran acción de Star Wars:The Old Republic, el sorprendente MMORPG de BioWare. Aunque de la manera más inesperada, el título no solo ha tenido una espectacular vuelta a Steam, sino que lo ha hecho por todo lo alto. ¿El motivo de esto? Que su llegada se produce con la opción de descargar el juego base de forma totalmente gratuita.

Para poder acceder al juego no hay que cumplir ningún tipo de requisito, sino que cualquier usuario de PC, incluso aquellos que tengan una cuenta de Steam recién creada, podrán acceder a este sorprendente free-to-play. Además, no será necesario pagar para poder lanzarse a la aventura, sino que tan pronto como lo hayas agregado a tu biblioteca y lo tengas descargado, podrás jugar sin ningún tipo de coste.

Star Wars: The Old Republic | EA

Este título nos lleva 3000 años atnes de los eventos presentados en las películas originales. Pero lo mejor es que nos permite disfrutar de su gran acción tanto como Jedi, como Sith o como cualquiera de los roles clásicos presentados profundamente en su historia. Una ocasión perfecta para que los jugadores y fans de esta licencia disfruten con la experiencia que prefieran.

Eso sí, aunque el título es totalmente gratuito, aquellos que quieran una experiencia mucho más profunda tendrán una suscripción de 12.99 euros que, aunque no obligatoria, dará acceso a todas las expansiones del juego. Además de ofrecer la oportunidad de desbloquear la progresión hasta el nivel 70. Todo esto con Star Wars: The Old Republic, ya disponible en Steam sin coste alguno.