State of Play: Todos los anuncios de los nuevos juegos para PS5 y PS4

Sony ha presentado en un nuevo State of Play los próximos juegos que están por llegar durante los próximos meses a PlayStation 4 y PlayStation 5. No hemos tenido ningún juego de gran calado como God of War Ragnarok y su esperada fecha de lanzamiento, o más detalles de Horizon Forbidden West, pero por el contrario los fans de los juegos independientes han quedado contentos.

Deathverse - Let it Die

Desarrollado por Supertrick Games y no por Suda51, el nuevo juego de la franquicia Let it Die nos invita a vivir combates multijugador contra otros usuarios. Una propuesta simple y sencilla a primera vista, pero en la que Deathverse se desmarca gracias a su cuantiosas opciones de personalización y su siempre peculiar apartado artístico.

We are OFK

We are OFK ha sido uno de los anuncios más originales y llamativos de la noche en el nuevo State of Play. Un videojuego en el que las decisiones importan, recorriendo el proceso de formación, creatividad y relaciones que conlleva un grupo de música. Pero no será lo único a lo que deberemos de prestar atención; sus sentimientos y preocupaciones jugarán un papel crucial durante el desarrollo de la historia. Su lanzamiento está previsto para PS4 y PS5 en 2022.

Five Nights at Freddy's - Security Breach

La saga Five Nights at Freddy's vuelve por todo lo alto con Security Brech, su aventura más compleja hasta la fecha; y también la más terrorífica. En un nuevo tráiler hemos podido conocer más detalles sobre las criaturas que nos acosarán a lo largo y ancho de las instalaciones.

KartRider Drift

KartRider Drift es una divertida propuesta para todos los amantes de la conducción que no busquen más que unas carreras entretenidas, con toque arcade y dicho sea paso, al más puro estilo Mario Kart. El videojuego llegará en formato Free to Play a PlayStation 4, y por ahora podemos apuntarnos a su fase beta.

King of Fighters XV

King of Fighters XV es un juego a apuntar en rojo para todos los seguidores del género de la lucha. Hablamos de una de las sagas más veteranas en su categoría y que con su enésima entrega prometen sorprender a los fans de los fighting games; comenzando por su apartado visual. Previsto para llegar en febrero de 2022, a partir de noviembre podremos disfrutar de una beta abierta.

First Class Trouble

First Class Trouble ha sido otro de esos juegos que ha acaparado la atención de los jugadores durante el State of Play. Un pseudo Among Us aunque con un giro de tuerca: los jugadores interpretan personoides. Una de sus principales características reside que un total de 6 androides, interpretados por jugadores, deberán escapar de un complejo. Lo que no saben es que dos de los personoides tratarán de evitarlo.

StarOcean: The Divine Force

¡Regresa la emblemática saga Star Ocean! De la mano de Tri-Ace, el nuevo JRPG de la franquicia llega a tiempo para el 25º Aniversario de la marca con un título que destila todos y cada uno de los puntos que han caracterizado a la IP; desde su gran mundo abierto, pasando por combates plagados de acción con una historia que, por ahora, promete. Su lanzamiento está previsto para 2022.

Little Devil Inside

Ya estaba anunciado desde hace un tiempo, pero ver de nuevo en acción a Little Devil Inside ha sido una gran noticia. En el último tráiler hemos podido conocer el sistema de misiones y narrativa que veremos en este videojuego de lo más peculiar a nivel artístico que mezcla RPG y misterio de una forma única. Uno de los grandes lanzamientos en el terreno independiente para 2022.