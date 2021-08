Super Mario Bros lo vuelve a hacer: 2 millones de dólares cuesta la copia más cara

Desde hace un par de años los coleccionistas de videojuegos han visto como el precio de los títulos clásicos y consolas retro han aumentado como la espuma. Como representación de esa subida de valor, podemos fijarnos en las copias más raras de Super Mario Bros para NES, cuya copia precintada se vendió en julio de 2020 por 114.000 dólares. En dicho momento, fue el videojuego más caro de la historia. Ahora ese valor casi se ha multiplicado por 20.

Durante la pandemia de coronavirus muchos de los objetos de coleccionismo han aumentado su valor y los videojuegos no han sido diferentes. Una copia sellada de Super Mario Bros 3 por 156.000 dólares, una copia de producción temprana sellada de The Legend of Zelda vendida por 870.000 dólares, etc. El mes pasado una copia de Super Mario 64 se vendió por 1,56 millones de dólares, hasta el momento el videojuego más caro en una subasta.

Ahora se informa que en una subasta un poco atípica, alguien se ha llevado una copia de Super Mario Bros por 2 millones de dólares. Rally, quien tenía la propiedad del juego, utiliza un sistema diferente en el que se invita a diferentes personas a comprar acciones de artículos individuales. Rally compró el juego Super Mario Bros. por 140.000 dólares en abril de 2020, y en este tiempo los inversores rechazaron una oferta de 300.000 dólares.

Pero recientemente Rally recibió una oferta de 2 millones de dólares y obtuvo la aprobación de las tres cuartas partes de los inversores del juego.