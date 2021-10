¿Una Switch de Apple? El proyecto secreto que la compañía de la manzana ya tendría en camino

Nintendo, Sony y Microsoft copan el mundo de los videojuegos desde hace varios años. Cada una de las tres citadas compañías cuenta con su propia plataforma, una consola dirigida a todos los públicos y un marcado catálogo de juegos exclusivos. No obstante, en los últimos años empresas como Google o incluso Amazon se han adentrado de lleno en la industria.

Apple ya estaría trabajando en sus propios JoyCon desde 2019, a la par que asociándose con grandes estudios para el desarrollo de videojuegos

Apple también estaría en la búsqueda de su propio trozo del pastel, fijándose para ello en una de las grandes marcas del sector: Nintendo y su Switch. Si bien la entrada de Apple en los videojuegos no es nueva, pues ya en 2019 lanzaron Apple Arcade, los de la manzana buscarían lanzar su propia consola al más puro estilo Switch.

La consola de Apple, que tendría un precio de entre 450 y 550 euros, ofrecería los acabados premium propios de la marca. Su principal baza sería el mercado portátil, como si de una Nintendo Switch Lite se tratara, aunque diversos rumores apuntan a que Apple lleva trabajando en sus propios JoyCon desde el pasado 2019, dejando abierta la posibilidad a una plataforma que también podría apostar por el formato híbrido, al igual que Switch.

Apple Arcade | Apple

¿Y qué hay de los juegos? La consola de Apple no se quedaría corta, pues la compañía ya estaría en negociaciones con importantes estudios para desarrollar videojuegos que rivalizarían con grandes nombres de la GranN, entre ellos The Legend of Zelda y Super Mario. Por ahora son meros rumores y Apple no ha confirmado, pero tampoco desmentido las informaciones. Tocará seguir esperando y conocer en qué queda el enésimo plan de Apple por acercarse a los videojuegos.