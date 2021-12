No tendrás que esperar mucho para conocer más sobre el juego de Gollum

Daedalic Entertainment está trabajando en The Lord of the Rings: Gollum; el nuevo juego inspirado en El Señor de los Anillos. Si bien es cierto que sus autores ya han asegurado que el juego estará preparado para llegar a consolas y PC a finales de 2022, no tendremos que esperar mucho para conocer más detalles sobre el título.

Tal y como ha confirmado la cuenta oficial del videojuego, el próximo 9 de diciembre podremos conocer mucho más sobre el videojuego; a buen seguro en forma de un nuevo gameplay y tráiler. De esta manera, Daedalic Entertainment escoge el marco de los Game Awards para mostrar los avances realizados en el título.

Lejos de apostar por el estilo visto en las últimas obras basadas en El Señor de los Anillos, Gollum estará centrado por completo en el concepto del sigilo, pequeños elementos RPG y la acción. No faltarán tampoco los puzzles, tal y como han prometido sus autores a través de diversos diarios de desarrollo.

Con el estreno el próximo año de la serie de El Señor de los Anillos por parte de Amazon, no dudamos en que numerosos estudios se sumen al desarrollo de nuevos proyectos basados en la obra de J.R.R Tolkien. Actualmente Monolith y su franquicia La Tierra Media han sido los juegos más destacados, sumando el clásico de PS2 El Retorno del Rey, uno de los más queridos.