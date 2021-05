The Division Heartland: Se filtra el primer gameplay del FPS gratuito de Ubisoft

Si hace unos días te hablábamos sobre el nuevo free-to-play de Ubisoft, The Division Heartland, hace tan solo unas horas se ha filtrado en Twitter un primer vídeo de 1:30 minutos, mostrando por primera vez material in-game del juego. Heartland es un proyecto acción de mundo abierto y con elementos de supervivencia que llegará en algún momento entre 2021 y 2022 para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 y PS5.

Como hemos podido saber, el juego tendrá lugar en la ciudad norteamericana de Silver Creek y como en las anteriores entregas de la saga, la experiencia estará centrada en la supervivencia, exploración y looteo del mapa, todo en un entorno hostil contaminado por un virus. La beta dará acceso a los jugadores a dos modos: Storm, un modo PVPVE para hasta 45 jugadores y Expedition, más enfocado en el PVE (jugador contra el entorno)

Ubisoft tiene grandes planes para expandir la licencia The Division

Heartland, a cargo de Red Storm Entertainment, es una de las piezas claves en la expansión de la licencia Tom Clancy’s The Division que tiene preparada Ubisoft. La compañía francesa ha anunciado en las últimas semanas que en los próximos meses The Division 2 recibirá nuevo contenido, se lanzará un nuevo juego para móviles, de publicará una novela y ya se encuentran en producción una película para Netflix ambientada en los eventos del primer juego y protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal.

The Division Heartland está siendo desarrollado por Red Storm Entertainment, estudio norteamericano fundado por Tom Clancy en 1996 y propiedad de Ubisoft con larga experiencia trabajando en juegos de acción, como Far Cry, Ghost Recon o The Division.