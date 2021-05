The Division Heartland: Lo nuevo de Ubisoft es gratis y ya es posible registrarse

A lo largo de los años, Ubisoft nos ha demostrado que tiene un amplio arsenal de proyectos. De hecho, no solo se limita a ser una compañía que tiene todos los secretos para presentar un sorprendente Assassins Creed, sino que incluso son realmente buenos a la hora de desarrollar juegos de acción y shooters. De ahí que la licencia The Division siga siendo la favorita de muchos.

Con intención de seguir ampliando su mundo, la compañía ha anunciado un gran proyecto que ya tienen entre manos. Este es The Division Heartland, un free to play ambientado en este fantástico mundo y que buscará dar una perspectiva totalmente nueva al juego, sobre todo en lo que respecta a su ambientación. Eso sí, para probarlo tendremos que esperar puesto que los planes de lanzamiento no están claros ya que afirman que se lanzará entre 2021 y 2022.

Eso sí, para aquellos jugadores que no tengan experiencia previa con la franquicia no habrá ningún tipo de problema puesto que la obra será totalmente independiente. Y si quieres probarlo, ya es posible cubrir los datos en este formulario, dando así acceso a los jugadores a participar en las fases de prueba tempranas. De hecho, en este se menciona las plataformas en las que estará disponible que son PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.

Lo que más te gustará saber es que el mundo de The Division seguirá en aumento puesto que la compañía ha confirmado que habrá también un nuevo juego para móviles. Eso sí, por el momento no se ha hablado mucho sobre este proyecto, por lo que tendremos que esperar para comprobar las novedades que lleguen en el futuro y, sobre todo, lo que realmente Ubisoft tiene entre manos para nosotros.