The Last of Us 2 y Final Fantasy VII Remake entre las segundas rebajas de Verano de PS Store

Uno de los aspectos que más gusta a los jugadores de PlayStation es saber que, cada poco tiempo, pueden hacerse con grandes éxitos al mejor precio. Después de todo, la compañía se esmera en poder presentar ofertas y descuentos cada poco tiempo para, de este modo, garantizar los mejores resultados. Y es que saber que puedes hacerte con una gran biblioteca de juegos al mejor precio es, sin duda, algo que no queremos pasar por alto.

Desde este 4 de agosto hasta el próximo 18 de agosto tenemos la oportunidad de conseguir los mejores descuentos en videojuegos. Después de todo, sobre la mesa se encuentran nombres realmente destacados como es el caso de The Last of Us 2 o incluso Assassins Creed Valhalla. Títulos que no llevan tanto tiempo en el mercado y que ya pueden ser totalmente nuestros al mejor precio.

The Last of Us: Parte 2 | Naughty Dog

Por supuesto, te animamos a echar un vistazo a la tienda para poder hacerte con un buen catálogo de juegos con descuentos más que llamativos. Sin embargo, en caso de que quieras ir un poco más al detalle, a continuación te recomendamos algunos de los juegos más destacados de estas segundas rebajas de verano en PS Store y que te dan acceso a títulos llamativos tanto para PS4 como PS5.

Las segundas Rebajas de Verano de PS Store: Ofertas Destacadas