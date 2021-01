The Medium presenta un nuevo tráiler centrado en mostrar sus gráficos con ray tracing

Si hablamos de juegos de terror que busquen grandes propuestas para los jugadores, entonces no podemos perdernos The Medium. Se trata de una prometedora propuesta en la que los jugadores no solo tendrán que superar los imponentes obstáculos que se presenten, sino que también tendrán que buscar las soluciones ideales para resolver los puzles en dos mundos.

Por supuesto, aunque la propuesta ya de por sí es interesante, ahora el estudio ha decidido avanzar un poco más. Para ello han presentado una propuesta más que interesante en la que los jugadores pueden ver lo que puede llegar a ser el título dentro de The Medium en su versión para PC. Todo esto si activamos la tecnología ray tracing, lo que hace que luzca aún más aterrador.

The Medium | Microsoft

Los creadores de obras como Blair Witch han demostrado tener la habilidad suficiente para poder desarrollar juegos de terror. De hecho, se trata de una propuesta más que interesante para que los jugadores puedan disfrutar de principio a fin de la obra. Claro que, todavía, tenemos que esperar un poco para poder verlo en acción puesto que saldrá este mismo mes.

The Medium llega el 28 de enero de este mismo año a PC y Xbox Series X y S. Se trata de uno de los títulos exclusivos de Microsoft que más horas de diversión nos garantizarán, aunque eso sí, con tensión asegurada. De este modo se trata de una propuesta que luce de maravilla en la nueva generación de consolas, a pesar de que todavía quedan muchos secretos por desvelar.