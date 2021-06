TheGrefg da positivo en Covid en pleno directo y estas son las reacciones en redes sociales

La semana no ha comenzado bien para TheGrefg. El streamer decidió hacer un directo en la noche debido a pasar varios días con síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19. 'Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro'; explicaba TheGrefg en Twitter minutos antes de abrir directo.

El simple acto de publicar un mensaje en redes sociales promocionando un directo en el que haría un test COVID no gustó a miles de usuarios en la red sociales ni a compañeros de streaming. La noche no acababa más que empezar para TheGrefg. El test rápido no dejaba lugar a dudas: positivo en COVID-19. No, ¿verdad? No. Hostia puta, que creo que es positivo. No, mi vida está sobrepasando algo que no puede. Pero si yo estoy bien, tengo una tos tonta. Claro, es que a cada persona le afecta de una manera'.

TheGrefg, no teniendo claro el resultado de la prueba y llegando a asegurar que 'estas mierdas pueden fallar', quiso hacer otra prueba. 'Es un positivo de la puta ostia, sólo he tenido un día de fiebre, que lo pasé medio mal. Tampoco tan mal, estaba débil. No me lo puedo creer. ¿Quién me lo ha pegado? Tengo tos, ¿vale?'.

Reacciones al positivo por COVID de TheGrefg

Las redes sociales y los compañeros de streaming de TheGrefg estallaron. Un directo totalmente desafortunado y en el que a través de Twitter miles de usuarios criticaron el realizar un streaming sobre un tema tan serio. Streamers como Knekro no se cortaron un pelo. 'En el momento en el que haces directo del puto COVID, haciéndote la puta prueba es porque no tienes respeto a lo que está pasando. Si tu haces directo de la prueba para ver si lo tienes es que no tienes respeto, lo siento Grefg, pareces gilipollas'.

Muchos usuarios durante el directo de TheGrefg pusieron en alerta al streamer en redes sociales para avisar a los asistentes de la Velada del Año de Ibai. Cabe recordar que TheGrefg fue uno de los asistentes al show organizado por el streamer vasco. TheGrefg, tras el directo, quiso mandar un mensaje en redes sociales: 'Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en COVID. Afortunadamente me siento sano y fuerte. Al margen de ello, quiero dejar claro que en el evento de Ibai se cumplieron todas las medidas de seguridad, mi test de antígenos dio negativo y no tenía síntomas.