Todos los ganadores, los mejores memes y momentos de ESLAND, la gala de premios organizada por TheGrefg

Ayer fue la noche de TheGrefg. El streamer y youtuber comienza fuerte 2022 con la ceremonia de los premios ESLAND, otorgando así un galardón a lo mejor del año en el ámbito de los creadores de contenido.

En una gala en la que estuvieron presentes Ibai, Jagger, DJMariiO, Xokas entre otros muchos más streamers y youtubers, no podían faltaron los momentazos que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

Uno de los que más repercusión dejó fue, sin lugar a dudas, el atuendo de Mister Jagger, quien apareció en la ceremonia con una mordaza, no desprendiéndose de ella ni para la más escueta de las entrevistas o fotos.

Otro de los momentos más comentados en Twitter tuvo como protagonista a Alexelcapo. Fernanfloo arrebató el premio en la categoría de Mejor Trayectoría. Alex comentó en redes sociales que 'no me robaban de esta forma desde aquel Enderman en supervivencia en el cielo'. Un comentario que muchos usuarios se tomaron a pecho, no entendiendo el tono sarcástico del tweet.

En los que a los ganadores se refiere, Ibai fue el verdadero protagonista de la noche, levantando hasta un total de tres estatuillas. Otros streamers, como Xokas, se llevaron el premio a streamer revelación, una de las categorías más destacadas e importantes.

Todos los ganadores de los premios ESLAND

Clip del Año

Kun Agüero ("Vamoh a jugá")

elXokas ("Esto no es un juego")

Ibai ("Lo reconozco, soy Ampeter")

ª (Jägger en La Velada del Año)

Fail del Año

Ibai (Premios 40s)

Ampeter (Caída en el Juego de las Casas)

Puñetazo de Tole a Pereira

elXokas ("Salgo y olvido las llaves")

Enfado del Año

Agustin51

DjMariio

Nissaxter

elXokas

Bailoteo del Año

PapiGavi

DjMariio

Ibai

Coscu y zzk

Mejor Roleplayer

AgenteMaxo

Cristinini

Reborn

Spursito

Mejor IRL

Kidi

Elmillor

itus_Clan

Momo (Momoladinastia)

Mejor Jugador de Esports

Mixwell

Th3Antonio

Elyoya

Josedeodo

Mejor Reportero de Esports

Cristinini

Yuste

Toad Amarillo

Sookie

Caster del Año

Kakuka

Champi

Relic

Noa

Mejor Canción

El Cuarteto de Ibai (ft. Lucas Requena & ortoPilot)

Orslok, rojuu - Tofu Delivery

Fernanfloo x Bambiel - Para los haters

Robleis - Por el aire

Streamer más Jägger

Jägger Boxeador

Andiamo

Profesor Jägger

Jägger Princesa

Talk Show del Año

The Wild Project

Esportmaniacos

YoInterneto

El Chiringuito

Mejor Trayectoria

Fernanfloo

Knekro

Outconsumer

Alexelcapo

Mejor Evento del Año

Ibai (La Velada del Año)

Ibai (Campanadas 2021)

Ibai (Mundial de Globos)

KRU destination AGS 2 (Padel Argentino Markitonavaja)

Streamer Revelación

elXokas

Biyin

IlloJuan

ElMariana

Mejor Serie de Contenido

Tortillaland

Marbella Vice

Egoland

Arkadia

Streamer del Año

Ibai

Auronplay

Rubius

JuansGuarnizo

Mejores momentos de ESLAND