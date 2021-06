Todos los juegos gratis del mes de junio en PlayStation, Xbox y PC

Cada mes las compañías nos sorprenden con todo tipo de propuestas, garantizando que los jugadores tengan acceso a una amplia variedad de juegos dentro de su biblioteca. Y lo mejor es que no solo se limita a ofertas, sino que también hay formas de conseguir estos juegos de forma totalmente gratuita. Por ello, hoy es el momento de que repasemos con vosotros los juegos que podéis conseguir de forma totalmente gratuita.

El mes de junio suena realmente prometedor y ya os podemos adelantar de que hay grandes novedades tanto para PC como consolas. Por ello, a continuación os vamos a marcar los juegos que estarán disponibles según las distintas plataformas y los servicios de suscripción que tengáis disponibles.

PS Plus junio 2021 | Sony

PS Plus de junio 2021 (PS4 y PS5)

El mes de junio suena realmente prometedor para los jugadores. Y sino que le pregunten a los jugadores de PS4 y PS5 quienes pueden sumar a su catálogo increíbles propuestas como las que os mostramos a continuación.

Operation: Tango (PS5) - Hasta el 5 de julio

(PS5) - Hasta el 5 de julio Star Wars: Squadrons - Hasta el 5 de julio

- Hasta el 5 de julio Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown - Hasta el 2 de agosto

Waves Out! - Hasta el 5 de julio

Xbox Live Gold | Microsoft

Xbox Live Gold (Xbox One y Xbox Series X/S)

Ya conocemos los juegos que estarán disponibles en Xbox Live Gold para los jugadores que son auténticos fans de las consolas de Microsoft. Gracias a este programa podemos conseguir tanto títulos clásicos como juegos de la actual generación, pudiendo disfrutar ambas propuestas en Xbox One y Xbox Series X.

The King’s Birds - Hasta el 30 de junio

Shadows: Awakening - Hasta el 15 de julio

NeoGeo Battle Coliseum - Hasta el 15 de junio

Injustice: Gods Among Us - Hasta el 30 de junio

Batman: The Telltale Series | Defconplay

Prime Gaming (PC)

Anteriormente conocido como Twitch Prime, este servicio nos ofrece la oportunidad de conseguir grandes juegos para nuestro ordenador. En ocasiones tendremos algunos prometedores clásicos que nunca se pueden olvidar mientras que en otras tantas ocasiones nos brindan la oportunidad de conseguir juegos que siempre hemos podido desear y que nunca nos animamos a comprar.

Batman: The Telltale Series

Newfound Courage

Lost in Harmony

BFF or Die

Spitkiss

Mugsters

Bombslinger - Hasta el 11 de junio

Mana Spark - Hasta el 18 de junio

Frog Climbers - Hasta el 25 de junio

Otras propuestas

Por último, vamos a hablaros de algunos de los juegos que podéis conseguir de forma totalmente gratuita por tiempo limitado o, en algunos casos, hasta cumplir con el requisito marcado para seguir disfrutándolo totalmente gratis.

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Tell me Why (PC y Xbox)

Disponible en la tienda de Microsoft, puedes hacerte con este juego de forma totalmente gratuita durante el mes de junio. ¿Quieres disfrutar de una historia sobrenatural única? Entonces no te pierdas la oportunidad de sumarlo de forma totalmente gratuita a tu biblioteca.

Knockout City | Electronic Arts

Knockout City (PC, Switch, One, PS4, Series X y PS5)

La última obra de Electronic Arts ha sido una de las grandes sorpresas de la generación y es que nos trae el balón prisionero como nunca antes lo habíamos visto. Una propuesta sorprendente y realmente divertida que nos hará disfrutar del juego de forma totalmente inolvidable.