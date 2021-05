Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 confirma su esperada fecha de lanzamiento para Switch

Si bien el estreno de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 fue muy bien recibido por los jugadores que en su día probaron las primeras entregas, saber que esta obra iba a tener su gran estreno en más plataformas de las confirmadas al inicio fue uno de los motivos de mayor celebración. De hecho, una de las plataformas que esperaba este gran estreno no podía ser otra que Nintendo Switch.

Hasta ahora no teníamos una fecha a la que aferrarnos, pero por suerte Activision ya ha confirmado que no tendremos que esperar mucho. Será el 25 de junio cuando finalmente Tony Hawk llegue a la consola híbrida. Todo gracias a un remake que ha cuidado todos los detalles para hacer que la obra sea incluso más prometedora de lo que se planteaba hasta la fecha.

Lo que sí llegamos a saber gracias a la página web oficial es que la obra tendrá dos ediciones. Una Digital Edition que simplemente cuenta con el juego base, y otra Digital Deluxe Edition donde los jugadores se encontrarán, además del juego, un nuevo skater, atuendos retro e incluso contenido retro para poder personalizar a los distintos skaters. Una propuesta que sin duda da mayor profundidad a la obra.

Lo mejor de este gran estreno es que se trata del primer juego de Tony Hawk que ve su estreno en Nintendo Switch. Así es que, si todavía no has probado la obra, debes saber que no tendrás que esperar mucho para poder disfrutar de su acción en la consola híbrida. En el caso de que no puedas esperar más y quieras jugar ya, entonces te recordamos que la obra ya está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.