El Top de juegos en 2021 para PlayStation: ¿Cuáles han sido los juegos favoritos de los editores?

A pesar de que pueda parecer mentira, 2021 ya está llegando a su fin. Y si bien parece que fue ayer mismo cuando dio comienzo, la recta final ya está más que a la vista. Por ello, son muchas las compañías las que quieren despedir este nuevo año con nosotros a base de mostrar cuáles han sido esos juegos que han marcado su año. Por una parte tuvimos los juegos favoritos de los desarrolladores de Naughty Dog, pero ahora vamos un paso más allá.

Siguiendo su tradición anual, PlayStation ha compartido en una entrada de su blog oficial la Elección de los Editores para 2021. Un recopilatorio de los juegos favoritos de las compañías que trabajan con la marca y que forman parte de la familia. Eso sí, debes saber que se trata de una lista compuesta de 17 juegos con propuestas que resultan sorprendentes y entre las que nos encontramos al GOTY de este mismo año.

Si bien nos encontramos con juegos que no son exclusivos de la marca, también vemos algún nombre más que reconocido para los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. A continuación compartimos con vosotros los juegos que han hecho de este 2021 un año muy especial para los desarrolladores. ¿Se encuentra tu favorito en la lista de los editores? Compruébalo a continuación.

Hitman III

It Takes Two

Disco Elysium: The Final Cut

Returnal

Resident Evil Village

Chicory: A Colorful Tale

Ratchet and Clank: Una dimensión aparte

Doki Doki Literature Club

Hades

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Little Nightmares 2

Life is Strange: True Colors

Tales of Arise

Deathloop

Marvels Guardians of the Galaxy

Death’s Door

Son muchos los títulos que han mostrado, con razones de peso, merecerse ese espacio reconocido en la lista. De hecho, destaca ver juegos indies que han logrado llamar la atención de los desarrolladores y es que, hasta los pequeños estudios han demostrado que pueden hacer grandes proyectos que brillen con luz propia. Por ello, si todavía no has probado alguno de los títulos presentes en la lista oficial, no dudes en darles una oportunidad