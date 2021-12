Los creadores de The Last of Us comparten cuáles han sido sus juegos favoritos en este 2021

A día de hoy el nombre de Naughty Dog es uno de los más conocidos. Sobre todo porque se trata de una compañía que ha dado vida a grandes licencias como The Last of Us, Crash Bandicoot o, incluso, Uncharted. Estos quieren despedirse de 2021 por todo lo alto y, para ello, han querido compartir con la comunidad de jugadores la lista de sus videojuegos favoritos del año.

Lo que más llama la atención es que hay una lista de juegos de lo más llamativa ya que hay algún título que, sin duda, no esperaríamos ver en la lista de Naughty Dog. Sin embargo, muchos jugadores están de acuerdo con ellos. Y es que tal y como han compartido en una entrada de su página oficial, los desarrolladores no solo hablan de sus juegos favoritos, sino esos que también les han inspirado e incluso emocionado. Pero, sobre todo, les ha entretenido.

Returnal | Sony

Los favoritos de los desarrolladores de Naughty Dog

Bugsnax - Christian Gyrling (vicepresidente de Naughty Dog)

- Christian Gyrling (vicepresidente de Naughty Dog) Deathloop - Matthew Gallant (director de juego), Waylong Brinck (director de desarrollo) y Kurt Margenau (director de juego)

- Matthew Gallant (director de juego), Waylong Brinck (director de desarrollo) y Kurt Margenau (director de juego) Fortnite - Anthony Newman (director de juego)

- Anthony Newman (director de juego) Frostpunk - Patrick Goss (director de calidad)

- Patrick Goss (director de calidad) House of Ashes - Ashley Swidowski (directora en diseño de personajes)

- Ashley Swidowski (directora en diseño de personajes) Inscryption - Vinit Agarwal (director de juego)

- Vinit Agarwal (director de juego) It Takes Two - Rochelle Snyder (directora de comunicación) y Evan Wells (co-presidente)

- Rochelle Snyder (directora de comunicación) y Evan Wells (co-presidente) Metroid Dread - Wasim Khan (director de tecnología de personajes)

- Wasim Khan (director de tecnología de personajes) Returnal - Jeremy Yates (director de animaciones) y Arne Meyer (vicepresidenta)

Esta es la lista completa de juegos que, para los desarrolladores de Naughty Dog, más han destacado. Una selección de juegos con la que más de un jugador coincide y es que reconocen que en estos hay una gran calidad. Por ello, si todavía no has tenido la oportunidad de disfrutar de alguna de estas obras, esta es una buena excusa para ponerte al día.

Eso sí, antes de despedirse, los desarrolladores de Naughty Dog también se toman su momento para agradecer a los jugadores el hecho de que los hayan apoyado hasta ahora y que no duden en seguir apoyándoles con todo el contenido que han presentado hasta ahora. Por ello, sabemos que el estudio tiene grandes proyectos en marcha, aunque por ahora haya que esperar un poco más.