Hasta tus abuelos podrían jugarlo: Así es el videojuego más accesible de la historia

En pleno 2021 los jugadores de todas las edades se cuentan por millones, ,algo impensable hace una década. Precisamente son los mayores quienes más se han acercado a esta industria, muchos de ellos picados por la curiosidad de descubrir historias interesantes.

The Last of Us Parte 2 se ha convertido en el juego más accesible de la historia gracias al trabajo de sus desarrolladores y el asesoramiento de personas con discapacidad

The Last of Us: Parte 2 se ha convertido en todo un hito para el sector. Lo último de Naughty Dog tocaba temas como la sexualidad y otros vinculados a la sociedad, dejando toda una oleada de opiniones en redes sociales. Su temática, unida a una trama de lo más compleja y digna de un guión de Hollywood, llamó la atención de muchos jugadores nuevos.

Uno de los principales puntos que compañías y estudios tratan de solucionar estos últimos años es la accesibilidad. Pero, ¿cómo llegar a más personas que nunca han cogido un mando? The Last of Us: Parte 2 daba precisamente una clase maestra en este sentido, convirtiéndose en el videojuego más accesible de la historia.

The Last of Us 2 | Sony

Naughty Dog, que ya contaba con mucha experiencia con anteriores juegos,tomó como punto de partida a las personas con discapacidad para crear una experiencia inmersiva y disfrutable de principio a fin, pero también en la que absolutamente todos los jugadores pudieran participar. Precisamente, los jugadores con discapacidad, fueron los encargados de asesorar a los desarrolladores para garantizar un producto final redondo en todos los aspectos.