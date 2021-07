Two Point Hospital llega a Nintendo Switch con una prueba completamente gratuita

Si hace apenas unos días que nos llevábamos la gran sorpresa con Among Us sabiendo que los jugadores podrán probarlo totalmente gratis, nos encontramos con una propuesta nueva. Ahora llega el momento de que los jugadores se dejen llevar por una disparatada aventura protagonizada por un hospital. Esta no podía ser otra que Two Point Hospital, un juego cargado de anécdotas y gran diversión.

Ha sido la propia cuenta de Nintendo la que ha confirmado que se podrá probar totalmente gratis la propuesta. Eso sí, una vez más es una propuesta a la que solo podrán acceder los jugadores que tengan una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Por ello, si ya tienes una cuenta activa o estabas planteándote suscribirte, este puede ser el mejor momento para disfrutar de esta propuesta.

Lo mejor es que ya podéis descargar esta propuesta para que esté disponible a partir del día 28 de julio hasta el 3 de agosto. Todo para dar la gran bienvenida al juego más disparatado de simulación y gestión. Y es que si quieres vivir una auténtica locura en un hospital, este será el mejor momento para ti. Después de todo, los pacientes y empleados del lugar son únicos.

Recuerda que esta prueba será por tiempo limitado por lo que si estabas buscando un nuevo juego en el que poder poner a prueba tu habilidad y disfrutar de una experiencia completamente única, este es el mejor momento para ello. Todo para disfrutar, de principio a fin, de un juego que sabe cómo retarnos. Más aún a la hora de gestionar un hospital que tiene espacio para las situaciones más alocadas.