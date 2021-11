Ubisoft celebra su 35 aniversario con juegos gratis, ofertas y grandes sorpresas

Si pensamos en las compañías de videojuegos más conocidas, uno de los nombres que se nos viene a la mente es el de Ubisoft. La compañía nos ha sorprendido con el paso de los años con obras como Assassins Creed o incluso Rayman. Y por ello, queriendo agradecer todo el apoyo recibido a lo largo de estos 35 años, la compañía quiere celebrarlo con todo tipo de recompensas para los jugadores.

Hasta el 19 de diciembre, Ubisoft nos irá dejando grandes sorpresas. De hecho, han querido comenzar desde este mismo 4 de noviembre dando la oportunidad de jugar totalmente gratis a Ghost Recon Breakpoint hasta el próximo 8 de noviembre. Y lo mejor es que tendrás acceso a una gran parte de su contenido para, de este modo, poder disfrutar de todas sus dosis de acción.

Pero las sorpresas no acaban aquí, sino que además la compañía anuncia que los jugadores deben estar muy atentos pues, en las próximas semanas, irán regalando dos videojuegos que, aunque disponibles por tiempo limitado, serán para siempre nuestros. Eso sí, por ahora no han querido adelantar información sobre los título que serán, por lo que tendremos que estar muy atentos a las novedades en sus redes sociales.

Por último, pero no por ello menos importante, la compañía también ha confirmado que habrá contenido completamente gratuito. Es decir, complementos para grandes obras como Far Cry 6, Rainbow Six Siege entre otros. Y si eres de los miembros de Ubisoft+, la propuesta aumenta ya que la compañía ha confirmado que habrá recompensas especiales.

Sin duda, esta es una de las mejores formas de celebrar con todos los jugadores todo el apoyo recibido a lo largo de estos años y la confianza. Sabemos que todavía tienen mucho por confirmar y que hay grandes sorpresas en camino, por lo que estaremos muy atentos a los próximos movimientos de la compañía y lo que quieran ofrecernos como parte de los regalos.