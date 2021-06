Ubisoft Forward: Avatar para PS5 y todos los anuncios de la conferencia de Ubisoft en el E3 2021

Ubisoft ha sido la primera gran compañía en abrir las conferencias del E3 2021. Ubisoft Forward ha destacado una vez más por grandes anuncios y en los que no han faltado las franquicias más destacadas de la compañía, tanto con juegos nuevos y no anunciados hasta ahora, como contenido para los ya publicados.

Rainbow Six Extraction

El nuevo juego de la saga Rainbow Six apuesta de lleno por la vertiente cooperativa. Extraction se ha dejado ver en un vídeo cinemático y acompañado a posterior de un gameplay en el que hemos conocido más sobre su propuesta: evitar una invasión alienígena. Cooperar será vital para el desempeño de la misión; un título que mantiene intactos los conceptos de shooter táctico del capítulo Siege. Volveremos a contar con diversas clases de personaje, cada una de ellas con características determinantes para completar el encargo. Tras varios meses sin conocer detalle alguno del videojuego, con cambio de nombre incluido, Ubisoft puso por fin fecha de lanzamiento a Rainbow Six Extraction: 16 de septiembre.

Rocksmith Plus

Después de 10 años, Rocksmith regresa con un nuevo videojuego ideal tanto para los que quieren iniciarse con la guitarra, pero también para los expertos que quieran ir un paso más allá y tocar las canciones de sus artistas favoritos. Sólo necesitarás conectar tu instrumento al PC y tendrás todo preparado. En esta ocasión Ubisoft ha incluido todo tipo de características como ayuda de la comunidad, mejoras de rendimiento para el jugador y mucho más. Rocksmith+ estará disponible a finales de año mediante servicio de suscripción, disponible tanto para móviles como PC mediante descarga de aplicación.

Riders Republic

Riders Republic es uno de los Battle Royale más divertidos que se recuerdan y Ubisoft lo ha hecho posible. Podremos seleccionar diferentes categorías como mountain bike, snowboard entre otras y competir por quedar en lo más alto de la tabla frente a otros jugadores. Un título desenfadado y de corte arcade que sin duda dará mucho de qué hablar entre la comunidad online. A medida que progresemos en el título ganando competiciones y carreras podremos desbloquear un buen puñado de complementos. Riders Republic estará disponible el próximo 2 de septiembre en consolas y PC.

Just Dance 2022

¿Qué sería de una conferencia de Ubisoft sin Just Dance 2022? El juego de baile más vendido de la historia regresa con una entrega más completa que nunca. El 4 de noviembre volveremos a contar en consolas con infinidad de canciones para mejorar nuestras habilidades de baile, tanto temas clásicos como las canciones del momento.

Nueva expansión para Assassin's Creed Valhalla

El último videojuego de la saga de Ubisoft ha sido uno de los protagonistas del evento. Además de introducir nuevas mejoras, una de las novedades ha sido su próxima expansión, Siege of Paris, disponible en verano. En ella interpretaremos un nuevo personaje, añadiendo nuevos enemigos y habilidades. También se añadirán modalidades como Discover, enfocada a conocer más sobre el mundo de los vikingos.

Far Cry 6

Con un lanzamiento para finales de este mismo año y siendo una de las sagas más importantes de Ubisoft no podía faltar Far Cry 6. Presentado hace unas semanas en un extenso gameplay, el shooter de Ubisoft se ha dejado ver en un nuevo vídeo en el que hemos podido conocer algo más de sus personajes y localización; en especial su villano, uno de los más carismáticos que se recuerdan en la marca. Con el fin de rendir tributo precisamente a sus villanos, Ubisoft ha anunciado también un plan de contenido basado en los archienemigos de la saga de Ubisoft. Se trata de contenidos disponibles como parte del Pase de Temporada de Far Cry 6 y en los que nos meteremos en la piel de los villanos de la marca.

Mario and Rabbids Sparks of Hope

Tras filtrarse horas antes de la conferencia en la tienda de Nintendo, Ubisoft ha anunciado de manera oficial Mario + Rabbids Sparks of Hope; secuela del aclamado título de Nintendo Switch. La GranN y la compañía gala vuelven a apostar por el sistema de turnos al más puro estilo X-COM para ofrecernos una aventura con nuevas características jugables y variedad de escenarios. Un título de estrategia y acción para toda la familia que atrapa desde su primer momento y que a buen seguro con su secuela repetirán el éxito de la obra original. Mario + Rabbids Sparks of Hope estará disponible en Nintendo Switch a partir de 2022.

Avatar: Frontiers of Pandora

El gran pelotazo de la conferencia de Ubisoft ha sido el juego de Avatar, título anunciado hace unos años pero del que nada se ha sabido más allá de usar el motor Snowdrop, el mismo engine que The Division. Tal y como hemos podido ver en la conferencia, el primer vídeo nos ha dejado impactados por un grandísimo nivel de detalle que refleja a la perfección la estética de la película de James Cameron. Bautizado como Avatar: Frontiers of Pandora, el título no llegará hasta 2022 para PS5 y Xbox Series.