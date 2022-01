La última locura de Ibai: Un concurso de cocina entre streamers que ya tiene fecha para su primer programa

Ibai lo ha vuelto a hacer. Después de un 2021 histórico para el vasco en el que se sacó de la manga una velada, un Mundial de Globos, el anuncio de su equipo de eSports junto a Piqué y las Campanadas de Final de Año con Ramón García; Ibai ya ha presentado el que será su primer gran evento para 2022.

Nada más y nada menos que un concurso de cocina entre streamers. La noticia ha sido un auténtico bombazo en las redes sociales, dejando miles de mensajes en cuestión de minutos. 'Disaster Chefs', nombre que ha recibido el concurso, dará el pistoletazo de salida el próximo martes 1 de febrero.

No ha sido la única noticia. Ibai ha desvelado que el programa se extenderá a lo largo de cuatro episodios, con un total de seis parejas a las que por supuesto ya hemos podido poner cara. Eso sí, parece que Ibai se guarda un as bajo la manga. No es otro que el referente a los jueces que se encargarán de decidir cuál es la pareja ganadora.

Parejas de Disaster Chefs

Ibai - Barbe

IlloJuan - El Bokerón

Pandarina - Rioboo

Mayichi - Elisa

Carola - Cristinini

Knekro - Xokas

Además de los concursantes, Ibai también ha anunciado que Masi (pareja de IlloJuan y veterana del doblaje) se encargará de presentar los diferentes programas de Disaster Chef. Una grandísima noticia para todos los seguidores y espectadores de Twitch que se han quedado con ganas de más eventos tras Egoland 2 y el impactante final de Squid Games Minecraft.