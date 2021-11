Ultimatum a los tramposos: Call of Duty endurece sus sanciones y envía un mensaje importante a los jugadores

La pesadilla de las compañías en la actualidad ya no se limita únicamente a las filtraciones, sino a la aparición de las trampas. Cada vez son más los jugadores que se encuentran con problemas en lo que respecta a disfrutar del online ya que una gran variedad de jugadores optan por usar hacks para conseguir la victoria. Esto acaba por provocar que una amplia variedad de la comunidad deje de jugar ya que, simplemente, no llegan a disfrutar de la propuesta como deberían.

Por ello, las compañías buscan cambiar este concepto y declaran una guerra abierta a los tramposos. En este caso, el equipo tras Activision ha querido enviar un mensaje claro y es que aumentan el efecto de sus sanciones hasta el punto de que, si detectan a un tramposo, este quedará expulsado de por vida de Call of Duty. Es decir, no podrá jugar ni al multijugador de las obras actuales ni a las que estén por llegar.

Call of Duty Vanguard | Activision

Desde el equipo de Team Ricochet han enviado un mensaje claro a los jugadores y es que necesitan su apoyo para poder cumplir con estas medidas. Para ello, prometen mantener una comunicación más periódica al igual que piden la máxima colaboración. Por otra parte, aseguran que en la actualidad trabajan codo con codo con el equipo de Sledgeammer Games para poder resolver los exploits relacionados con la experiencia y desbloqueos de COD Vanguard con una actualización que llegará en diciembre.

Lo que tenemos claro es que, con este mensaje muestran que no hay espacio para los tramposos ni ahora ni en el futuro de Call of Duty. Por ello, es un último aviso para que todos aquellos jugadores que en la actualidad juegan usando hacks se lo planteen dos veces. Sobre todo si no están dispuestos a no poder seguir disfrutando de las obras de Activision tal y como las hemos conocido hasta ahora.