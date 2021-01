Varios actores de Star Wars Battlefront 2 insinúan estar trabajando en un nuevo proyecto secreto

El estreno de Battlefront 2 no llegaba con la buena acogida esperada. Después de todo, pese a estar ambientado en el universo Star Wars, ciertos elementos del título no acababan de llamar la atención de los jugadores como realmente se esperaba. Aún así nada ha impedido que el estudio DICE siguiese trabajando en la obra, buscando el camino ideal para la propuesta.

Claro que desde hace unos meses se rumorea la posible llegada de un nuevo proyecto, una nueva colaboración entre DICE y EA que podría traer consigo un título basado en el universo. Un rumor que ha cobrado mayor fuerza con varios mensajes de actores de Battlefront 2 que han llamado la atención de los fans y creado todo tipo de teorías sobre la posible llegada de un nuevo juego.

Algunos de estos mensajes fueron publicados en noviembre de 2020, aunque no llamaron la atención de los jugadores hasta ahora, momento en el que el usuario de reddit, Potatoslayer2, ha recopilado los mensajes, encontrando ciertos puntos realmente interesantes, como el hecho de que algunos de los actores estuvieron juntos trabajando en secreto en un proyecto todavía sin anunciar.

Por supuesto, por el momento no hay una confirmación oficial que nos haga saber de qué se trata o si simplemente no tiene ninguna relación con los proyectos que, hasta la fecha, la gente tiene en mente. Mientras tanto, os recordamos que Star Wars Battlefront 2 está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Cuenta con una serie de posibilidades más que llamativas para los jugadores y todo tipo de actualizaciones que lo han convertido en algo grande.