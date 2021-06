El ventilador de su PS4 deja de funcionar y su extrema solución se vuelve viral

Aunque PlayStation 4 sigue siendo una de las mejores videoconsolas, el catálogo de juegos de actual generación se han vuelto más ambiciosos y gráficamente requieren de un sistema a la altura. La consola de pasada generación ha tenido problemas para mantenerse al día y reproducir títulos como Cyberpunk 2077 o The Last of Us 2, ya que la tecnología que ofrecen hace que el hardware exprima todo su potencial.

Los ventiladores y los enfriadores de PlayStation 4 han ayudado a que la consola se mantenga silenciosa cada vez que se inicia un juego. Estos dos elementos ayudan a aliviar la tensión y a refrigerar los componentes internos. Pero si bien los videojuegos pueden llegar optimizados para no revolucionar la consola de Sony, a veces es inevitable que por el tiempo y el uso prolongado los ventiladores de la consola terminen estropeándose.

Sin embargo, existen algunos usuarios que se niegan a despedirse de su PlayStation 4 y buscan sus propias soluciones. En lugar de ahorrar y esperar para comprarse una nueva, ingenian remedios que, aunque puedan parecer algo descabellados, realmente funcionan.

El usuario de Reddit, MikeVixDawgPound, publicó recientemente un par de imágenes en el popular foro donde ha mostrado cuál fue su solución para sustituir el ventilador de PS4. “El ventilador de mi PS4 dejó de funcionar y la tarjeta inalámbrica se calentaba y dejaba de funcionar tanto el Bluetooth como el WiFi simultáneamente. Tuve que pensar en los dedos de los pies”, reza la publicación de Reddit. ¿La solución? Instalar un ventilador de grado industrial al lado de la consola para que todo volviera a funcionar con normalidad.