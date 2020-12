Sony retira Cyberpunk 2077 de PS4 y PS5 hasta próximas novedades y ofrece el reembolso a los jugadores

Desde el estreno de Cyberpunk 2077 el drama no ha dejado de aparecer y es que su estreno no se ha producido como los jugadores estaban esperando. Después de todo, la obra viene plagada de ciertos errores que los jugadores no perdonan y la polémica ha estado muy presente debido a algunos detalles como la imposibilidad a la hora de realizar reembolsos pese al aviso de la compañía de que pronto podremos ver el juego totalmente arreglado.

Pese al intento de la compañía de avisar que pronto podremos disfrutar del juego totalmente arreglado, una gran parte de los compradores solicitaron el reembolso, surgiendo una nueva polémica cuando veían ciertos problemas a la hora de recuperar su dinero. Por ello, la sorpresa de esta mañana es que finalmente Sony ha tomado las riendas del asunto y no solo ha decidido conceder la oportunidad a los jugadores de que obtengan su reembolso, sino que Cyberpunk 2077 ha sido retirado de PS Store hasta nuevo aviso.

Si eres de los jugadores interesados en conseguir el reembolso de la obra, simplemente tendrás que dirigirte a este enlace y demostrar que has adquirido el juego en su formato digital. Eso sí, para evitar problemas, la compañía ha confirmado que no será posible comprar Cyberpunk 2077 de manera digital en PlayStation Store hasta nuevo aviso, suponiendo que este cambio será efectivo en el instante en el que los parches hagan su efecto para solucionar los problemas.

Eso sí, hay que indicar que Sony sí ha confirmado que todos aquellos jugadores que sigan teniendo su copia del juego, tanto digital como física, seguirán accediendo a los parches y actualizaciones compartidas por la compañía para solucionar los errores y buscar la experiencia satisfactoria que, desde el principio, deseaban los jugadores. Una decisión y cambios que nacen del acuerdo por parte de PlayStation y CD Projekt RED para proceder a los reembolsos.

Por supuesto, si vas a proceder a solicitar el reembolso, debes saber que este proceso no será inmediato. Después de todo, tiene que pasar por el proceso de solicitud y aceptación de la compañía Sony tras asegurarse de que la información recibida es correcta. Por otra parte, también debemos tener en cuenta el método de pago utilizado y cómo podrán realizar su devolución.

Sin importar si tienes una copia digital o física, si quieres seguir disfrutando de la propuesta presente en Cyberpunk 2077, podrás hacerlo puesto que la retirada del juego de la tienda no impide que los jugadores puedan seguir disfrutando de esta gran oportunidad. Mientras tanto, recordamos que la obra está disponible tanto en PC, PlayStation 4 (adquirir en físico), Xbox One, Stadia y GeForce Now.