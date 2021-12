¿Veremos novedades de Final Fantasy VII Remake Parte 2 en 2022? Su productor habla al respecto

A lo largo de los últimos meses, la preocupación ha crecido en los fans ante el desconocimiento total sobre el remake de Final Fantasy VII o, incluso, sobre Final Fantasy XVI. Por suerte, para acabar este año, el equipo de Square Enix ha ido arrojando un poco de luz a la situación, empezando por novedades sobre el estado de desarrollo de Final Fantasy XVI para dar el salto a la segunda parte del remake.

Ha sido en el reportaje especial de Famitsu para despedir el año donde el productor de la obra, Yoshinori Kitase, dejó unas palabras que, sin duda, ya han activado las alarmas para todos los fans de la saga. Después de todo, aunque no ha mencionado puntos exactos sobre lo que está por suceder, sí ha llegado a arrojar un poco de luz sobre la situación al indicar que los próximos meses serán importantes para nosotros.

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

El próximo año será muy importante para los fans puesto que coincide con el 35 aniversario de la licencia. No solo eso, sino que, a su vez, incluyó el comentario afirmando que el mundo de Final Fantasy VII, reiniciado con el remake, se expandirá un poco más en 2022. Aunque a esto no dudó en indicar que espera que los jugadores sigan disfrutando de la propuesta presente en Final Fantasy VII: The First Soldier, el battle royale.

Si bien no se llega a confirmar que el remake y su segunda parte vayan a ver la luz en 2022, lo que sí nos indica es que tendremos novedades. Una excusa perfecta para que Cloud y sus amigos celebren el 35 aniversario por todo lo alto y, por supuesto, permitir que los jugadores puedan disfrutar de la propuesta de la mejor forma posible. Aunque, eso sí, recordamos que, por ahora, la única afirmación que tenemos es que Final Fantasy XVI presentará sus novedades en primavera de 2022, momento en el que también podrían llegar las del remake.