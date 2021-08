La viral conversación de Ibai con Pedrerol sobre la marcha de Messi: "¿Dimites o no?"

A lo largo de los últimos meses se había hablado de la posible marcha de Messi del Barça y, aunque algunos no querían creerlo, finalmente la noticia se confirmaba en la tarde del 5 de agosto. Si bien hay quienes esperan que esta noticia se corrija y hasta se confirme que fue simplemente una broma, el club buscó despedir a este con un vídeo de 7 minutos dándole las gracias. Un detalle que Ibai no pudo evitar en un directo centrado en el tema.

Ibai Llanos comentaba que estaba preparando un directo centrado exclusivamente en un nuevo juego de terror y zombis, sus planes cambiaron totalmente ante la noticia de Messi. Pese a ser madridista, no pudo evitar la sorpresa y, como gran fan del fútbol que es, optó por tratar con sus seguidores este tema. Sorprendido con el hecho de que el club publique un vídeo para la despedida en un breve espacio de tiempo tras no encontrar un punto de acuerdo con la Liga para inscribir a Messi, Ibai lamenta la marcha del jugador del equipo.

Por supuesto, con su característica forma de tratar los temas, llega a desear algo como madridista de corazón y es que Mbappe no se quede en el PSG si Messi tomase la decisión de irse al equipo. A pesar de ello, no puede evitar mostrar su sorpresa como fan del deporte rey sobre el hecho de que el equipo ya tuviese un vídeo preparado para la despedida e incluso un comunicado para pocos minutos más tarde de la reunión en la que se descubrió que no se podía llegar a un acuerdo.

Pero si bien Ibai Llanos puede llegar a tratar este tema con soltura, ha querido charlar con un experto en el tema. ¿Quién mejor para esto que Josep Pedrerol? El experto presentador no dudó en decir que no hay esperanzas para el jugador, a pesar de que afirma que puede quedar un 1%. Claro que, en un repaso, sí indica que hay una gran indignación e incluso habla sobre los movimientos que pueden haber tras esta decisión.

Sin embargo, Ibai no perdió la oportunidad de preguntar al final a Pedrerol si cumpliría con su palabra a la hora de dimitir. Una broma con la que Pedrerol comenzó a reírse y no perdió la oportunidad de corresponder con un “no te oigo bien” antes de ir directo al plató donde, como bien había adelantado, trataría el tema de la marcha de Messi del Barça.