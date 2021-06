¿Votaría Piqué a Ayuso? La confesión del jugador a Ibai

Gerard Piqué estrenaba una de las secciones más carismáticas de Ibai, Charlando Tranquilamente. Han pasado varios meses desde el primer encuentro, pero el jugador del F.C Barcelona y el streamer vasco han vuelto a reunirse en un directo que esta vez han querido celebrar en persona.

A través del canal de Ibai en Twitch, tanto en el streamer como el futbolista se reunieron durante algo más de 15 minutos para charlar de todo un poco: deporte, periodismo deportivo y también con algo de espacio para la política.

Ibai preguntó a Piqué que por qué pensaba que estaban en ese momento juntos. El jugador del F.C Barcelona destacó que tienen muchas cosas en común, a pesar de que sus públicos son completamente diferentes en edades y gustos. 'Mucha gente dice que estamos aquí por la Copa Davis', preguntó Ibai.

"Bueno, la Copa Davis que tenemos que organizar este noviembre va a ser un eventazo de la ostia. Hicimos una pancarta que a la gente le cautivó: 'Madrid es de derechas, y del revés'"; recordaba Piqué sobre la sonada pancarta en pleno Madrid y a la que Ibai reaccionó sorprendido. 'La hicimos justo después de las elecciones. La gente de marketing se portó muy bien'; añadía Piqué.

Llegaba la pregunta. "Bueno tu y Ayuso, no votarías a Ayuso... ¿no?", preguntó Ibai. La respuesta de Piqué no se hizo de rogar. "No, yo con Ayuso muy bien. Lo de votar queda para uno mismo. Es algo privado; pero yo la relación que he tenido con Ayuso siempre ha sido buena. Yo de verdad, me llevo muy bien con todo el mundo"; destacaba el futbolista.

Ibai señaló como con el paso de los años Piqué se ha convertido en alguien mucho más afable. El jugador quiso responder en este caso asegurando que en lo que concierne al terreno de juego, se ha vuelto alguien bastante insensible. "Me gustaría que fueras un osito, Piqué"; decía Ibai. "Soy un osito, pero fuera del campo", respondió el deportista.