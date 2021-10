La voz de Super Mario habla de su retirada y conmueve a las redes sociales: "Quiero interpretarlo hasta que me muera"

Charles Martinet es la voz de Super Mario. El actor de 66 años ha estado décadas ligado al fontanero más famoso de los videojuegos; convirtiéndolo en un auténtico icono. Además de las entregas principales de la saga, el personaje ya parte de la cultura pop, también ha aparecido junto a Charles en innumerables videojuegos. Desde Mario Kart, hasta Super Smash Bros, entre otros.

Charles Martinet no quiere hablar de retirada por ahora, aunque reconoce que el día que no sea capaz de interpretar a Mario pedirá a Nintendo que busquen a otro actor

Durante la Fan Expo Canada, Charles Martinet ha hablado de su retirada; algo que no se plantea a corto o medio plazo. Sus palabras se han hecho virales, conmoviendo a los seguidores (y no tan fans) del personaje. "Quiero seguir siendo la voz de Mario hasta que me muera. Si algún día pienso que ya no podría serlo, le diré a Nintendo que busque a otro".

Aprovechando la charla, Charles Martinet habló de cuál es su videojuego favorito dentro de la saga principal. El actor de doblaje contó que su título preferido es Super Mario Sunshine, publicado originalmente en GameCube y de forma reciente a modo de remasterización para Nintendo Switch. "Es mi juego de Mario favorito, aunque realmente me considere algo malo, especialmente cuando se trataba de pensar al revés. Pero adoro el mensaje del juego de tener que limpiar la isla, fue un juego realmente divertido"; añadía.

A raíz de las declaraciones de Charles sobre su retirada, son muchos los que han pensado cuál será su papel en la película de Super Mario. Hace unas semanas con motivo de la Nintendo Direct pudimos conocer que Chris Pratt, actor a quien hemos visto en películas como Guardianes de la Galaxia, se encargará de prestar su voz al fontanero. Junto a él también estarán otras caras conocidas como Anya Taylor-Joy o Jack Black.