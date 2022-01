"Vuestro pene acabará partido en dos, pero el condón resistirá": El vídeo viral que hasta Ibai ha compartido

Ibai siempre ha sido muy dado a compartir todo tipo de contenido a través de su cuenta personal en Twitter. El streamer vasco, muy activo en la red social, nos deja divertidos comentarios en muchos de sus RTs. El último de ellos es uno de los que más repercusión han creado, en especial por el contenido del vídeo.

Todo comienza cuando la cuenta Joe (The Protagonist) publica un vídeo en el que ponen un preservativo a un pepino. Nada fuera de lo normal hasta aquí, tal vez una prueba para ver la resistencia. Y en efecto, pero una prueba que seguramente nadie se hubiera replanteado realizar.

Por todos es sabido que las pruebas de resistencia de los preservativos son exhaustivas, pero ¿hasta el punto de llevar a probarlos frente a trampas de metal que casi podrán ser útiles contra osos? Tal y como puede verse en el vídeo, el pepino queda completamente destrozado mientras que el condón está intacto.

El resultado de tan impactante prueba fue precisamente lo que llamó la atención de Ibai, quien con tono jocoso comentaba en Twitter: "Si alguna vez vuestros pene acaba metido en una trampa de metal, vuestro pene acabará partido en dos. Pero el condón resistirá. Yo me he quedado mucho más tranquilo la verdad". El mensaje de Ibai no ha tardado en hacerse viral, dejando la friolera de más de 3K RT y superar la barrera de los 55K Fav.