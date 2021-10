Warzone cambia de nombre: El Battle Royale de CoD presenta nuevo mapa y novedades

Se avecinan cambios para el Battle Royale de Call of Duty. El exitoso juego gratuito de Activision se han convertido en una fuente de ingresos con una importancia capital para la empresa. De cara al lanzamiento del nuevo juego de la saga, Call of Duty: Vanguard, el Battle Royale introducirá importantes cambios, no sólo a nivel jugable, sino también en el nombre del videojuego.

Warzone Pacific será el nuevo nombre del Battle Royale, incorporando con ello un nuevo mapa y medidas antitrampas

El título pasará a llamarse a partir de ahora Call of Duty: Warzone Pacific, Con este importante bautizo, Activision ha preparado toda una serie de eventos durante las próximas semanas. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre presenciaremos el final de Verdansk. Por otra parte, desde el 18 de noviembre se realizará un evento especial llamado Operation Flashback que rendirá tributo a este emblemático mapa por el que han pasado millones de jugadores.

El 3 de diciembre será la fecha a marcar en rojo para los jugadores del Battle Royale. Verdansk dará paso a Caldera, el nuevo escenario de Warzone Pacific. En Caldera encontraremos muchos de los biomas de Verdansk, tales como bosques o ruinas, pero sumando también playas entre otras zonas.

Por otro lado, Activision ha confirmado que con la llegada de Caldera y por ende el nuevo Warzone Pacific, Black Ops: Cold War, Modern Warfare y el inminente Vanguard quedarán completamente integrados en el videojuego, sin perder nada del progreso hasta ahora. Además y no menos importante, Warzone Pacific contará con un nuevo sistema antitrampas. Ricochet promete alejar para siempre a los hackers que inundan el Battle Royale.