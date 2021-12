Zelda Breath of the Wild 2 adelanta novedades: Nintendo registra una nueva patente que enloquece a los fans

Que los jugadores de Nintendo Switch están esperando impacientes la llegada de la secuela de Breath of the Wild no es ningún tipo de secreto. Después de todo, tras un pequeño teaser que nos dejó con novedades inesperadas, la compañía guardó bien el secreto hasta regresar este año al E3 con novedades a la vista. Y parece que no quieren quedarse ahí puesto que la compañía nos muestra algunas novedades presentes en la última patente registrada.

Sabemos que hay planes de publicar Breath of the Wild 2 para 2022, sin embargo, ¿qué sabemos de su jugabilidad? Parece que va a ser mucho más prometedora de lo que llegábamos a imaginar, tal y como se muestra en la última patente de la compañía. Y es que, según parece, el estudio tiene intención de integrar muchas mecánicas nuevas, como el hecho de poder atravesar plataformas que se encuentran en el aire.

No solo eso, sino que el estudio también estaría preparando novedades en lo que respecta al tiempo. Según parece, en la patente se hace mención a la posibilidad de retroceder, aunque no se especifica exactamente qué retrocedería. Por una parte se habla de la posibilidad de hacer que se pare el tiempo. Pero no solo eso, sino que incluso podríamos hacer que ciertos objetos retrocedan.

Por último, se habla de mejoras importantes en el sistema de caída libre. Según indican, el estudio ha trabajado con más detalle en la posibilidad de bucear, cambiar de posición en el aire e incluso disparar con su arco estando en plena caída de forma mucho más precisa. Un sistema pulido que haría que las mecánicas jugables en Breath of the Wild 2 sean un reto incluso mayor al visto.

Por supuesto, por ahora tendremos que ver cómo lo integra la compañía en su esperadísimo juego. Lo que tenemos claro es que el estudio tiene grandes planes para sus jugadores. Por ello, comienza la cuenta atrás para que la compañía Nintendo nos muestre novedades sobre su juego más esperado y exclusivo de Nintendo Switch.