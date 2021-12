Zelda: Breath of the Wild es elogiado como el mejor juego y su creador envía un mensaje de agradecimiento

Si recientemente Nintendo compartía con los jugadores el top de descargas de la tienda de Nintendo Switch en Japón, los fans no dejan de ser protagonistas para la compañía. Después de todo, recientemente se ha efectuado en el canal TV Asahi una encuesta en la que los jugadores debían seleccionar su juego favorito. No solo de Nintendo, sino de cualquier compañía. Y en el top, tras una encuesta en la que participaron 50.000 jugadores, el ganador fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Con un lanzamiento que nos lleva a 2017, este juego sigue siendo el favorito en 2021, llevándose así el honor de ser llamado el mejor juego para todos estos jugadores. Pero no era la única sino que, echando un vistazo completo a la lista, se puede comprobar que hay multitud de obras de Nintendo, encontrándose incluso Animal Crossing New Horizons, título que también se situó en los primeros puestos. Por ello, dado el apoyo recibido por los jugadores, Shigeru Miyamoto, reconocida figura de esta industria, ha querido mandar un mensaje.

En el mensaje compartido en redes sociales se indica lo siguiente “Aquí Miyamoto. Gracias por votar a tantos juegos de Nintendo en la selección de videojuegos que se emitió ayer por la noche. Es una oportunidad para recordar cada momento del desarrollo durante los últimos 40 años. Seguiremos creando videojuegos que lleven nuevas experiencias a todos los jugadores”. Sin duda, un mensaje con el que ha querido agradecer todo el apoyo y, por supuesto, asegurar que harán todo lo posible para que los jugadores sigan disfrutando de la mejor calidad posible.

Por supuesto, todavía queda mucho más por llegar y quizás, con el lanzamiento de Breath of the Wild 2, tengamos la oportunidad de disfrutar de dos grandes obras luchando por el primer puesto en la lista mencionada. Por ahora, Nintendo nos deja claro que sigue teniendo intención de ofrecer grandes juegos y sorprender a los jugadores ampliando el catálogo de Nintendo Switch.