Animal Crossing New Horizons: Cómo cultivar trigo y conseguir las deliciosas recetas

Si algo nos deja claro Animal Crossing New Horizons es, precisamente, que no teme a la hora de reinventarse y ofrecer a los jugadores experiencias completamente nuevas y fascinantes. De este modo tenemos propuestas en las que no solo podemos personalizar nuestro hogar a nuestro antojo, sino que además tenemos todo tipo de posibilidades a la hora de crear muebles o, incluso, recetas.

La cocina ha llegado a Animal Crossing New Horizons y, con ello, todo tipo de deliciosos platos que poder preparar para dar un nuevo enfoque a la vida en nuestra isla, ya sea sorprendiendo a nuestros vecinos como incluso a las personas que vengan a visitarnos y vean nuestra decoración. Sin embargo, ¿sabes cómo puedes conseguir trigo o las recetas que tienes a tu disposición? Te lo contamos todo a continuación.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Cómo cultivar trigo en Animal Crossing New Horizons

Debes saber que para crear harina no tienes que hacer grandes esfuerzos, sino que una vez tengas el trigo a mano y un mueble de cocina en la que preparar la receta. Sin embargo aquí está la cuestión y es que necesitas cultivar trigo para poder dar vida a tus recetas. ¿Cómo puedes conseguirlo? Debes saber que el brote de trigo se puede conseguir de tres formas diferentes:

Cuando Gandulio visita tu isla y se encuentre en la plaza del Ayuntamiento

En una visita a Cayo Fauno cuando hayas desbloqueado su puesto en la zona del mercado

A la hora de visitar las islas desconocidas del Capitán

Una vez te hayas hecho con estas primeras semillas, será la hora de que las cultives. No tendrás más que plantarlos en la tierra y regar estos todos los días durante cuatro jornadas en caso de que no llueva. Una vez se cumpla este tiempo, no necesitarás más que cinco brotes de trigo para poder crear la harina.