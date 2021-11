Animal Crossing New Horizons: Cómo cocinar y conseguir ingredientes

Desde su estreno, Animal Crossing New Horizons se ha convertido en uno de los exclusivos de Nintendo Switch más prometedores. No es de extrañar puesto que ha abierto todo tipo de posibilidades a los jugadores tanto a la hora de ser creativos para diseñar su isla como para personalizar sus casas. Sin embargo, la compañía no ha querido quedarse atrás y han buscado nuevas formas de sorprender a los jugadores.

Una de las grandes integraciones de esta actualización es la posibilidad de cocinar. Preparar deliciosas recetas, cultivar nuevos productos y cocinar en Animal Crossing New Horizons ya es una posibilidad. Así es que ahora los proyectos de bricolaje no serán lo único que necesitemos. Eso sí, ¿cómo podemos proceder a realizar este tipo de labores dentro del juego? Vamos a explicarte el paso a paso.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Cómo aprender a cocinar en Animal Crossing New Horizons

Para aquellos jugadores que todavía estén empezando, esta es una opción que se puede resistir un poco. Sin embargo, cuando ya tengas todos los requisitos cumplidos, tendrás acceso a la mejora de tu Nookófono. Esta tendrás que adquirirla en el Ayuntamiento, entrando en la terminal y comprando “¡Creaciones+ y a cocinar!” por 2000 millas Nook.

Desde la aplicación de “Proyectos de bricolaje” verás que tienes disponibles, en principio, 8 recetas que se dividen en 2 categorías: Salado y Dulce. Estas podrán ser creadas a partir de materiales que ya has adquirido en otras ocasiones. Sin embargo, para cocinar no tendrás que ir a un banco de bricolaje, sino que tendrás que acercarte a esa cocina de tu hogar para poder dar vida a tus proyectos.

Eso sí, una vez tengas estas opciones, no dudes en dirigir tus pasos hacia la tienda de Tendo y Nendo para poder comprar una nueva opción. Ve hacia el mueble y compra un nuevo recetario por 4980 bayas para poder aprender series recetas básicas. Eso sí, pronto descubrirás que podrás seguir aprendiendo recetas a base de ir descubriendo nuevos ingredientes.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Cómo conseguir ingredientes en Animal Crossing New Horizons

En primer lugar, los ingredientes básicos que podrás adquirir a partir de ahora en Animal Crossing New Horizons son los siguientes:

Calabazas

Caña de azúcar

Espiga de trigo

Patatas

Tomates

Zanahorias

Eso sí, lo más interesante es que, en el caso de la Caña de azúcar y la Espiga de trigo, estas también te valdrán para poder hacer otras cuatro recetas más que, a su vez, se convertirán en ingredientes para otros platos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para adquirir estos?

Todas las semillas de estos ingredientes deben ser comprados a Gandulio quien irá una vez por semana a tu isla o, en el caso de que hayas desbloqueado la opción, podrás ir a diario a su puesto en Cayo Fauno dentro de la nueva zona comercial.

Otra oportunidad para conseguir ingredientes es pedirle al Capitán que te lleve a islas desiertas y desconocidas. Aprovecha el viaje y no dudes en llevarte los bolsillos llenos para poder disfrutar de las mejores oportunidades.