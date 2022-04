‘Animal Crossing: New Horizons’: Cómo echar a los vecinos de tu isla y conseguir nuevos

Uno de los aspectos que no podemos olvidar es que ‘Animal Crossing: New Horizons’ sigue creciendo. Y este es uno de los puntos más interesantes de la obra ya que nos permite crecer con ella y ganar en posibilidades. Tenemos todo tipo de propuestas para editar la isla a nuestro gusto e incluso redecorar nuestro hogar, sin embargo uno de los aspectos que más problemas suelen darnos es, precisamente, la relación con los vecinos.

Cuando estos se acercan a nuestra isla hay ocasiones en las que resultan ser agradables e incluso los que más llaman nuestra atención. Sin embargo, no siempre es así, sino que hay ocasiones en las que queremos librarnos de ellos y, lamentablemente, no sabemos cómo hacerlo. Vamos a mostraros el truco de ‘Animal Crossing New Horizons’ para deshaceros de los molestos vecinos y conseguir unos nuevos.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Cómo echar a los vecinos de la isla

A pesar de que no hay una opción exacta para conseguir esto, sí hay formas de hacer que el vecino que sienta tan incómodo que quiera irse. En este punto tendrás que decidir si realmente quieres que se vaya o, simplemente, deseas que se quede porque, en el fondo, hasta le tienes cariño. ¿Cómo puedes conseguir este efecto?

Debes saber que la amistad con los vecinos tiene un progreso que va creciendo o menguando en base a nuestros movimientos. Si quieres hacerte amigo de uno de ellos, lo importante es que hables todos los días con ellos e incluso les des regalos. En caso de que quieras todo lo contrario, entonces será la hora de que hagas todo lo contrario.

No vayas a hablar con Canela pues esta lo único que hará será provocar que cambien su forma de comportarse o, incluso, su ropa. En su lugar tienes que realizar estos sencillos pasos:

Cerrar su casa o el lugar en el que se encuentre con vallas.

Empújalo mientras corres siempre que puedas.

Evítalo siempre que te lo encuentres e incluso busque hablar contigo.

Golpéalo con la red tres veces seguidas.

Regálale basura.

Este proceso puede llevar un tiempo y, sin embargo, no te preocupes ya que será bastante efectivo. Conseguirás que, con el tiempo, simplemente quiera salir de tu isla lo antes posible.