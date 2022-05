¿Apps de ligar en 'Animal Crossing'? La ingeniosa idea de un jugador que ha creado perfiles para los aldeanos

Los vecinos de 'Animal Crossing' levantan pasiones allá por donde pasan. El videojuego de Nintendo cuentan con infinidad de ellos en su última entrega, 'New Horizons'. Los hay de todo tipo, carismáticos, más apasionados, preocupados, soñadores y una infinidad de calificativos que pueden definirlos.

Dado el cariño existente por ellos, un usuario ha querido rendir tributo a los vecinos de 'Animal Crossing: New Horizons' de una forma cuanto menos curiosa. Puede que podamos entablar una gran amistad con ellos, pero al contrario que otros simuladores del estilo, no podemos tener una relación con ellos.

El usuario de Reddit Hopkins41 no ha solucionado este problema, pero sí lo ha abordado desde un punto de vista más que divertido. Para ello ha creado toda una serie de imágenes a modo de perfil de una de las redes sociales de citas más famosas que existen: Tinder. El resultado ya os adelantamos que es divertidísimo y sorprendente.

Por ejemplo, tenemos a Coach. Si echamos un vistazo a su perfil en él figura la edad, los estudios y la ubicación. Lo realmente relevante de este tipo de perfiles es su descripción. "Si estoy trabajando en mi cuerpo, tu también deberías. No me escribas si no estás en forma"; reza la descripción de Coach.

No se queda atrás la de Monique, una de las vecinas más queridas del videojuego. Además de trabajar para la tienda de Gucci, sus descripción es bastante clara al respecto: "sólo quedo con chicos ricos (4 millones de bayas al mes). Adoro a un hombre que sabe cómo vestir"; puntualiza su descripción.