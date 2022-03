Arrestan a un hombre tras enviar varias amenazas de muerte a empleados de SEGA

Por mucho que podamos disfrutar de los videojuegos, hay personas que llevan la pasión con estos a un nivel que resulta enfermizo. Después de todo, hemos escuchado casos en los que jugadores de salas recreativas llegaron a amenazar a los empleados del lugar con liberar gas tóxico tras perder varias partidas. Y parece que perder es lo que comparte en común con este nuevo caso en el que un hombre, al perder un juego en línea de SEGA, optó por amenazar de muerte a los empleados para liberar su frustración.

El caso apunta a un hombre de 54 años de Toyokawa, Japón, quien fue arrestado el pasado 16 de marzo por enviar, supuestamente, varias amenazas de muerte a empleados de SEGA. Se indica que llegó a enviar hasta 12 correos electrónicos amenazantes entre diciembre 2021 y febrero de este mismo año con un contenido que hizo saltar todas las alarmas de los empleados.

Amenazando a los empleados y familiares

En estos mensajes, frustrado por perder sus partidas, el hombre llegó a escribir mensajes en los que afirmaba que prendería fuego a la empresa, que mataría a los empleados y, según afirman varios medios de Japón, indicaba que llegaría a matar a la familia y a los hijos de los empleados. Mensajes con una gran gravedad y que él aceptaba haber enviado tras ser arrestado.

Juegos SEGA Megadrive | Pixabay

Según se detalla en los informes, Watanabe envió estos correos electrónicos mediante los formularios de contacto de la propia empresa desde su propio teléfono móvil. Tras ser arrestado por obstrucción de un negocio, el sospechoso aceptó haber enviado esos mensajes después de haber perdido en un juego en línea y por su frustración. El nombre del juego, a día de hoy, no ha sido confirmado.

Más casos de amenazas a las empresas

Esta no es la primera vez que un incidente de este estilo tiene lugar. En su momento, la empresa Kyoto Animation vivió una gran tragedia en la que fallecieron 36 empleados en este atentado. Y no solo eso, sino que incluso en su momento la empresa de videojuegos Akira tuvo una situación similar donde un jugador frustrado llegó a insinuar un asesinato mediante el formulario de contacto en línea.

Tras varios de los incidentes, las compañías muestran que ya no tienen ningún tipo de tolerancia con este tipo de situaciones. Y es que ya sean simplemente amenazas que no llegarán a nada, como muestras de intenciones, las compañías han tomado la decisión de parar estas situaciones antes de que corregirlo ya no pueda ser una opción en absoluto.