Así es 'FIFA World', el metaverso creado por 'FIFA' y 'Roblox' que contará con futbolistas y competiciones reales

Para muchos, saber que EA Sports deja de crear la licencia ‘FIFA’ fue un duro golpe. No solo en lo que respecta a perder uno de los juegos más influyentes de los últimos años, sino a no saber qué pasará con la obra a partir de ahora. Sin embargo, parece que la FIFA quiere demostrarnos que las cosas no van a acabar aquí. ¿Cómo? A base de ir empezando con nuevos proyectos que, sin duda, resultan inesperados.

Hablamos de ‘FIFA World’, el nuevo proyecto de la propia FIFA con ‘Roblox’ en el que se creará un metaverso único. Debes saber que este gran proyecto llega con intención de ser un entorno inmersivo de cara a la celebración de la próxima Copa del Mundo, la cual se celebrará en Catar. De este modo, ambos firman un acuerdo de colaboración que se prolongará a lo largo de los años y en el que los usuarios podrán reunirse en distintos espacios sociales, así como obtener recompensas y coleccionar artículos únicos.

Qué es FIFA World y cómo funciona

Este metaverso buscará convertirse en un punto de encuentro para los seguidores del fútbol así como para los futbolistas profesionales. Se ha indicado que ‘FIFA World’, con el tiempo, irá recibiendo contenido audiovisual, eventos así como apariciones de conocidos futbolistas. Entre algunos de los nombres que ya han sido confirmados nos encontramos con Pedri, jugador del Barcelona y de la selección española.

Mostrando su emoción, Pedri ha indicado que le parece muy emocionante ver trabajar juntos a la FIFA y a ‘Roblox’, hasta el punto de que ya está deseando formar parte de esta propuesta. Sin embargo no es lo único, sino que también quiere poder interactuar con los hinchas, esos que siempre acuden al estadio cada fin de semana y que, a su vez, son grandes aficionados de los videojuegos.

Sin embargo, no es el único impaciente por ver este proyecto ya en marcha. Lena Oberdorf, centrocampista alemana del Vfl Wolfsburgo también ha confirmado su asistencia. No solo eso, sino que afirma que “los aficionados dan vida a este deporte, por eso me parece tan emocionante participar en este proyecto y reunirme con ellos en el universo de Roblox” Una oportunidad única para conectar tanto a los aficionados como a los jugadores en un mismo lugar y de forma más cercana.

Por el momento tendremos que seguir esperando a las novedades que trae este proyecto. Sin embargo, de cara al futuro ya sabemos que ‘FIFA World’ buscará ofrecer más eventos basados en otros eventos de gran importancia, por lo que es de esperar que su contenido vaya evolucionando de forma continua.