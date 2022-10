Polémica entre los jugadores de ‘FIFA 23’ por un sobre que ha desestabilizado el hermano de Ultimate Team

Para muchos jugadores de ‘FIFA 23’, Ultimate Team se ha convertido en uno de los modos más disfrutables. Se trata de un mercado repleto de jugadores de todas las épocas, los cuales tienen valores distintos y, por tanto, en algunos casos se presentan jugadores muy difíciles de conseguir. Debido a esto, son muchos los jugadores que están atentos a las gangas, tratando de conseguir por el menor precio posible las mejores cartas.

Este sábado 8 de octubre se produjo una de las mejores gangas para los jugadores, a pesar de que muchos tienen sus malas sensaciones con esta. Esto se debe a que, por tan solo 25 mil monedas los jugadores pudieron hacerse con un sobre básico de Rumbo a las Eliminatorias muy especial. ¿Por qué resultaba tan especial? Porque al abrirlo este incluía una carta de FUT Heroes aleatorio y completamente transferible. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy poco dinero nos podíamos llevar a jugadores que en el mercado se pueden vender por elevados precios.

Esta ganga no era a propósito, sino un error de la propia EA Sports. Por ello, el sobre se retiró tan pronto como fueron conscientes del error. Lamentablemente, esto no impediría que el daño ya estuviese hecho, tal y como comenta la comunidad de jugadores. Esto se debe a que estos futbolistas no pueden venderse para no modificar el mercado de forma artificial. Por ello, si fuiste de los jugadores que se hicieron con este sobre y no has vendido a los jugadores, lamentamos decir que has perdido el dinero.

Actualmente el mercado de FUT está repleto de estas cartas, lo que ha acabado con el descontento general de los jugadores, sobre todo porque muchos emplearon en su momento bastante dinero para poder hacerse con estos jugadores. Sin embargo, por el momento EA Sports no ha hecho ningún comentario al respecto de este error en ‘FIFA 23’, por muy rápido que ha procurado actuar para evitar el problema.