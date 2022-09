Así puedes evitar que los comentaristas de 'FIFA 23' critiquen tu forma de jugar

¿Cansado de los comentarios negativos de ‘FIFA’? ¿No te gusta que critiquen tu estilo de juego o cada vez que fallas un disparo por el motivo que sea? ‘FIFA 23’ trae la solución ideal para ti. Desde EA Sports han querido dar el mayor número posible de opciones de personalización al videojuego por lo que han introducido una característica que nos permite eliminar los comentarios menos deseados.

Tal y como ha indicado Eurogamer, desde el menú de opciones del videojuego podremos desactivar la característica llamada ‘Desactivar Comentarios Críticos’. El nombre no deja lugar a dudas: desactivando esta opción eliminaremos cualquier intento de que los comentarios nos hagan comentarios negativos. ¿Funciona? No del todo, ya que según indican en la revista los disparos más claros que no terminan de encontrar puerta todavía son criticados.

“Desafortunadamente no funciona del todo bien. He jugado a FIFA FUT Division Rivals esta mañana con la opción de comentarios críticos desactivada y Robson (comentarista en la versión inglesa del juego) sigue criticando mis jugadas”; señalan desde el medio. Es de esperar que de cara al lanzamiento del videojuego y en especial con futuros parches, EA Sports vaya afinando esta opción que, sin duda, puede resultar de lo más interesantes a algunos.

FIFA 23 | EA Sports

‘FIFA 23’ aterrizará de manera oficial este próximo viernes. Tras su lanzamiento a través de EA Play y prueba de 10 horas incluida, además de aquellos que compraran la Ultimate Edition, el videojuego de EA Sports quiere convertirse en la punta de lanza de la marca. Y no es para menos si tenemos en cuenta que se trata del último videojuego de la franquicia tras la pérdida de licencia en el nombre.

De cara al próximo año la compañía optará por EA Sports FC como nuevo simulador deportivo. Un título del que poco o nada sabemos hasta ahora a excepción del nombre. Principios o mediados de 2024 serán los meses indicados para poder conocer esos primeros detalles sobre la siguiente franquicia de la empresa.