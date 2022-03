Bizarrap responde a Ibai sobre si habrá 'tiraera' de J Balvin a Residente

Desde el jueves pasado no se habla de otra cosa. La 'tiraera' de Residente a J Balvin en la sesión 49 de Bizarrap ha generado todo un huracán de comentarios en redes sociales. Estrenado hace apenas tres días, el vídeo ya ha cosechado la friolera de más de 42 millones de visualizaciones, un auténtico récord.

Residente no ha dejado títere con cabeza en la canción, siendo principalmente J Balvin el 'protagonista' de la letra. Un corte en el que habla sin ningún tipo de pudor de aspectos de la vida personal del cantante colombiano, pero también de su faceta como artista.

Bizarrap, el joven productor argentino, ha sido una parte esencial en la tiraera. En la tarde de ayer pudo charlar con Ibai Llanos en relación a su colaboración en 'NBA 2K22'. El streamer no dejó pasar la ocasión para preguntar a Biza sobre el tema de Residente y si estaría abierto a llevar la respuesta de J Balvin a su cabina.

"Por supuesto, yo no le cierro la puerta a nadie"; respondía Bizarrap a Ibai sobre la colaboración con el artista colombiano, más allá de lo que hubiera pasado con Residente. "A ningún artista con el que he colaborado le he dicho qué letra tiene que hacer o lo que tiene que decir. Todo el mundo tiene la puerta abierta a mi estudio"; añadía

Por ahora, J Balvin sólo ha 'respondido' a través de su Instagram, aunque de forma muy críptica. Numerosos streamers como Xokas, Auronplay entre otros no han podido evitar reaccionar y hablar sobre la ya más que famosa sesión 49 de Bizarrap, siendo hasta la fecha la más exitosa para el productor argentino.