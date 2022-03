Auronplay, Ibai o Kun Agüero se rinden a la "tiraera" de Residente a J Balvin: "Lo ha matado"

Streamers y usuarios de redes sociales todavía siguen en shock. La última sesión de Bizarrap ha puesto patas arriba YouTube, Twitter, Instagram y todo tipo de foros y redes sociales. La colaboración con Residente ha sido una de las más comentadas, logrando récords históricos para el canal de Bizarrap, dejando la friolera de más de 15 millones de visitas en 10 horas desde su estreno.

Pero, ¿cuál es el motivo de semejante éxito y constantes mensajes en Twitter sobre Residente? Una brutal tiraera como pocas veces se recuerdan en la que Residente no se corta un pelo a la hora de hablar de J Balvin; artista con el que ya ha tenido varios encontronazos.

El tema, de nada más y nada menos que 8 minutos, no deja títere con cabeza. "Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Bob Esponja y Pokémon. Un clon. El Logan Paul del reguetton"; era una de las muchas 'punch-lines' que Residente lanzaba a J Balvin y han puesto patas arriba a millones de usuarios, entre ellos streamers.

Ibai ha sido uno de los creadores de contenido que no ha podido evitar reaccionar a la tiraera. "Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses"; decía el streamer en redes sociales. Auronplay, Kun Agüero, Folagor o TheGrefg no han dejado su opinión al respecto, la gran mayoría destacando que "sería un suicidio responder a Residente si fueras J Balvin".